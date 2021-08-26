"В этом году впервые за 20 лет у нас уже появились две ООПТ: памятник природы "Сообщество орхидных" в районе посёлка Хлебороб и "Долина реки Хобза". И это только начало, дальше — больше", — сообщил в своем официальном телеграм-аккаунте мэр Сочи Алексей Копайгородский в четверг.

Он отметил, что в городе много участков с редкими и исчезающими видами растений, многие из которых занесены в Красные Книги края и России. Все эти территории необходимо сохранить, оградив от антропогенной нагрузки.

"Нами было принято решение объявить 2022 в Сочи Годом экологии. Это позволит нам сконцентрировать больше сил и средств на решении экологических проблем курорта. К октябрю будет сформирован план работы по всем отраслям. Он коснётся не только сохранения зелёного убранства, но и чистоты морской воды, сокращения используемого пластика, перехода на экостандарты в офисах и многих других вопросов защиты окружающей среды", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, в городе необходимо создавать сеть питомников для выращивания местного посадочного материала.

"В Сочи срочно требуется провести тотальную инвентаризацию растений. У города должно появиться своё муниципальное предприятие с профессиональными агрономами, озеленителями и экологами в штате", — написал Копайгородский.