"В рамках ВЭФ Камчатка планирует заключить соглашение с группой "АККОР". Это будет трехстороннее соглашение, где третьей стороной выступит министерство развития Дальнего Востока и Арктики. В рамках соглашения предусмотрена реализация проекта по строительству двух современных гостиниц в Петропавловске-Камчатском по стандартам международных брендов", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Камчатского края, министра экономического развития региона Юлию Морозову.

В планах работы на форуме — заключение соглашения о сотрудничестве с АО УК "Аэропорты регионов" по развитию Камчатского края "в качестве крупного международного транспортно-логистического узла с развитой инфраструктурой". Данное соглашение позволит развивать пассажирские перевозки по территории полуострова и будет способствовать дальнейшему развитию воздушных и мультимодальных перевозок, отмечает пресс-служба.

Намечено заключение соглашений с инвесторами также в сферах связи, энергетики и образования.

На ВЭФ камчатские участники расскажут о рекреационном, туристическом, природном потенциале региона. "Одной из тем обсуждения станет внедрение зеленых стандартов на примере Камчатского края. В частности, речь пойдёт о формировании "зеленого" мышления, как важной части "зеленой" экономики", — сообщает пресс-служба.