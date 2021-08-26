В планах работы на форуме — заключение соглашения о сотрудничестве с АО УК "Аэропорты регионов" по развитию Камчатского края "в качестве крупного международного транспортно-логистического узла с развитой инфраструктурой". Данное соглашение позволит развивать пассажирские перевозки по территории полуострова и будет способствовать дальнейшему развитию воздушных и мультимодальных перевозок, отмечает пресс-служба.
Намечено заключение соглашений с инвесторами также в сферах связи, энергетики и образования.
На ВЭФ камчатские участники расскажут о рекреационном, туристическом, природном потенциале региона. "Одной из тем обсуждения станет внедрение зеленых стандартов на примере Камчатского края. В частности, речь пойдёт о формировании "зеленого" мышления, как важной части "зеленой" экономики", — сообщает пресс-служба.