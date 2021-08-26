В соответствии с постановлением кабинета министров республики, пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств ограничивается с 25 августа на 21 день. Запрет касается лесов, расположенных на землях лесного фонда Татарстана.

Также в соответствием с документом министерству лесного хозяйства региона поручено установить предупредительные аншлаги, перекрыть лесные дороги шлагбаумами, а также организовать круглосуточное дежурство в лесных массивах и сформировать временные посты в местах массового посещения лесов в выходные дни.