По ее данным, во всех этих происшествиях потребовалась помощь спасателей.

"Более половины происшествий связаны с восхождением на вулканы — Ключевской, Толбачик, Корякский и Авачинский. Там пострадали восемь человек, трое из которых погибли. В девяти случаях тургруппы не были зарегистрированы", — говорится в сообщении.

Всего же с 1 января 2021 года на территории Камчатского края зарегистрировано 929 туристских групп, в составе которых путешествовали более 11,6 тыс. человек, в том числе 287 иностранцев и более 1,6 тыс. детей. Это тургруппы, осуществлявшие пешие путешествия, вертолётные экскурсии, лыжный туризм и альпинизм, а также путешествия на снегоходах, сплавы по рекам.

Самые популярные маршруты у туристов на Камчатке — Авачинский перевал, Кроноцкий заповедник вблизи Тумрокских термальных источников, территория Налычевского природного парка, вулканы Мутновский, Горелый и Ключевской, а также кальдера вулкана Узон и Долина гейзеров, сообщает пресс-служба.

Спасатели настоятельно рекомендуют самостоятельным тургруппам зарегистрироваться в ГУ МЧС и получить инструктаж по технике безопасности. Спасатели могут проконсультировать о том, безопасно ли пребывание на том или ином маршруте, какая погода там ожидается, расскажут, как лучше экипироваться, отмечает пресс-служба.

Ранее министр туризма Камчатского края Владимир Русанов сообщил журналистам о крупных убытках местных турфирм из-за приостановки Росавиацией с 13 августа вертолетных перевозок авиакомпании "Витязь-Аэро", вертолет которой с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки.