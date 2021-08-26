В программе — международная научно-практическая конференция "Актуальные экологические проблемы Балтийского региона", показ фильмов об экологии, расчистка берега Финского залива, открытие выставки арт-объектов.

Кроме того, для семейной аудитории пройдут тематические мастер-классы, будет создан путеводитель по экологической тропе "Западный Котлин", состоятся марафон на сап-бордах, велопробег, волонтерский выезд "Кронштадтские берега".

В пятницу в 11.00 на форте "Риф" состоится церемония открытия, в рамках которой пройдет акция "Всероссийская дубрава императора Петра Великого". В программе, приуроченной к 350-летию Петра I, уже приняли участие более 30 музеев и парков России и Европы, было посажено около 150 саженцев дуба петровского времени.

В связи с эпидемиологической ситуацией на мероприятия фестиваля требуется регистрация.