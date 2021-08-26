Поезда будут курсировать в сентябре и в начале октября.

Ранее сообщалось, что скоростные поезда "Ласточка" по маршруту Москва-Петербург будут курсировать сдвоенными составами по пятницам и воскресеньям в сентябре из-за повышенного спроса.