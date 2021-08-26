По его словам, местные страховые компании не занимаются страхованием рисков, связанных с ограничением на полеты (вертолетные туры).
Камчатские турооператоры также отмечают, что в регионе участились случаи работы "неместных гидов, сопровождающих тургруппы в том числе на опасных маршрутах". По их данным, люди приезжают с Алтая, Ростова-на-Дону, Москвы и других регионов страны, "не понимают ни географических, ни климатический особенностей региона, не знают маршрутов, по карте посмотрели, куда идти и не знают точно, куда вести людей". В этом году от туристов уже поступало несколько жалоб на таких "проводников".
Как сообщалось, министр сообщал о крупных убытках местных турфирм из-за приостановки Росавиацией вертолетных перевозок авиакомпании "Витязь-Аэро", вертолет которой с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки.