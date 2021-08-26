"Вулканическая активность Шивелуча продолжает нарастать. Над юго-восточной кромкой кратера постоянно наблюдается свечение. Периодически происходят небольшие обвалы и раскаленные лавины по южному и юго-восточному склону купола. До четырех раз за ночь происходят крупные обвалы с образованием лавин и пепловых выбросов", — цитирует пресс-служба слова сотрудника Ключевской вулканостанции ИВиС Юрия Демянчука.

Ученый отметил, что нахождение в районе Шивелуча сейчас чрезвычайно опасно для людей. Но предупреждения не останавливают туристов от посещения вулкана.

"Люди приезжают посмотреть на извержение, не осознавая, какому риску себя подвергают. От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри потока может достигать 800 градусов Цельсия. Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы", — отметил ученый.

Он напомнил, что активность вулкана Шивелуч резко возросла после землетрясения магнитудой 8.2, произошедшего 29 июля 2021 года в районе полуострова Аляска. Лавовый обелиск, формировавшийся в кратере вулкана с начала этого года, разрушился, на его месте выжимается магматический материал. В любое время может произойти разрушение лавового купола, пепловая колонна может подняться на высоту до 12 тысяч метров.

Сотрудники Ключевской вулканостанции ИВиС ведут непрерывный мониторинг за вулканом.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 км от п. Ключи и 450 км от г. Петропавловск-Камчатский. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.