"С 26 августа возобновляется работа бань и саун, аттракционов в парках культуры и отдыха, "островков" в торговых центрах, плавательных бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. Вместе с тем, ограничение по заполняемости бассейнов и аквапарков сохраняется", — говорится в сообщении.

Посетителям бань и саун придется предъявлять один из трех документов (отрицательный ПЦР-тест, сертификат о прививке, либо документ о перенесенном в течение предшествующего полугода заболевании коронавирусом).

Для посетителей младше 18 лет снимается запрет на посещение фитнес-центров и спортивных залов. При этом норма заполняемости этих спортивных учреждений увеличивается. На одного посетителя теперь требуется не десять, а четыре квадратных метра.

Также снимается ограничение на 30% заполняемость организаций общественного питания. Для их посещения надо будет предъявить один из медицинских документов. Вместе с тем, сняты все ограничения на посещение летних веранд общепита.

"Внесены изменения и в порядок проведения спортивных соревнований и физкультурных мероприятий. В тех из них, которые проходят без зрителей, теперь вновь могут участвовать лица до 18 лет. Правда, им придется предъявить медицинский документ", — говорится в пресс-релизе.

Спортивные мероприятия профессиональных игровых команд разрешаются с участием зрителей. При этом число последних может быть не более 1000 человек, а зал не должен быть заполнен больше, чем наполовину. И участники, и зрители должны будут предъявить один из медицинских документов, в том числе и те, кто младше 18 лет.

Отдельные решения приняты по "Ростов-Арене". Там возобновляется проведение спортивных мероприятий — с заполнением не более 5 тыс. мест на трибунах, а при рассадке зрители должны соблюдать нормы санитарного дистанцирования. И у участников, и у зрителей должен быть медицинский документ, это требование не касается лиц до 18 лет.