В 2021 году на субсидирование перелетов жителей ДФО государство выделило 5 млрд руб. Еще 4 млрд руб. выделялось на перевозки с Дальнего Востока отдельных категорий граждан: до 23 лет и старше 55 лет (мужчин — старше 60), инвалидов и сопровождающих лиц, многодетных семей.
"Анализ продаж авиакомпаний показывает, что пассажиры заинтересованы в таких перевозках и активно приобретают льготные билеты. По данным авиакомпаний, на начало августа 2021 года перевозчиками и/из пунктов ДФО по специальным тарифам продано уже 855,1 тыс. билетов на сумму предоставленных субсидий 7,7 млрд руб., из них 43% — билеты для жителей, зарегистрированных в ДФО. Ожидается, что до конца 2021 года количество этой категории пассажиров будет увеличено в два раза", — сообщили в Росавиации.