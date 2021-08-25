"Вызывает сожаление, что посольство США в России, ссылаясь на "нехватку персонала", практически полностью прекратило выдачу виз российским гражданам. Стрелки переводятся на российские власти, запретившие нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал", — говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопросы СМИ, текст которого размещен на сайте ведомства.

Она отмечает при этом, что российские консульские учреждения в США, "которые кадрово обескровлены из-за отказов Госдепартамента США выдавать визы нашим новым сотрудникам на замену завершившим командировку и вернувшимся на Родину, продолжают, тем не менее, визовое оформление в полном объеме". "Для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду нашим согражданам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы", — заявила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, "если действовать иначе, вообще остановятся российско-американские контакты между людьми. Казалось бы, это очевидно. Между тем, коллеги в Вашингтоне руководствуются, видимо, другой логикой". "Поэтому возникают нетерпимые ситуации, когда, к примеру, российская Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене из-за невозможности получить визу оказалась вынуждена пропустить соревнования "Бриллиантовой лиги" в США", — подчеркивает Захарова.

"В аналогичном положении сейчас находятся сотни, если не тысячи соотечественников, которым даже в острых гуманитарных ситуациях американская дипмиссия в Москве рекомендует обращаться в консульские учреждения США в третьих странах", — отмечает она.