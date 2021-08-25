"Российский фонд прямых инвестиций анонсирует одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Республике Индонезия", — говорится в сообщении на сайте производителя вакцины.

Власти страны одобрили вакцину для экстренного использования, подчеркнули в фонде. Таким образом, Индонезия стала 70-й страной, зарегистрировавшей "Спутник V". В июне этого года о намерении зарегистрировать российскую вакцину для экстренного использования в интервью "Известиям" заявил министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи.