Тропа располагается вдоль зубцов Ай-Петри.

"Мы стараемся разнообразить досуг крымчан и гостей полуострова, предлагая альтернативу пляжному отдыху. "Небесная тропа" — это самый протяженный экстремальный маршрут в Крыму, который не имеет аналогов. Тропа не оставит равнодушными любителей острых ощущений. К тому же, с тропы открываются фантастические виды на Большую Ялту", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя организации "Фрирайт" Анри Канунова.

Физподготовка для прохождения маршрута не требуется. Экстремалов младше 14 лет на тропу не пустят.

Плато Ай-Петри — вершина на южном берегу Крыма, где есть смотровая площадка. Также в том районе есть канатная дорога, 45-метровый подвесной мост на высоте 1 тыс. 234 метра, зип-лайн.