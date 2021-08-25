"В связи проведением Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" с 22.00 часов 25 августа до 08.00 часов 6 сентября 2021 года будет ограничено движение транспорта по улице Ильинка от Старой площади до Красной площади и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома № 5 по Красной площади", — говорится в сообщении на сайте московского управления МВД.

Госавтоинспекция Москвы призвала водителей быть внимательными, выполнять правила дорожного движения и заранее выбирать альтернативные маршруты движения. Фестиваль "Спасская башня" будет проводиться на Красной площади с 25 августа по 6 сентября. На мероприятии выступят военные оркестры разных стран.