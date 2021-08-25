«С 30 августа по 1 октября 2021 года территория музея-заповедника будет открыта ежедневно с 09:00 до 20:00. При этом допуск гостей в Херсонес Таврический прекращается в 19:30», — говорится в сообщении.

Кассы на центральной, западной и восточной входных группах, а также сувенирные магазины в этот период будут работать с 09:00 до 19:30. Экспозиционные и выставочные залы будут принимать посетителей в прежнем режиме – с 09:00 до 19:00.

Желающие посетить службу в Свято-Владимирском кафедральном соборе смогут пройти на территорию через центральную входную группу в соответствии с расписанием богослужений.

Обзорная экскурсия «Херсонес – музей под открытым небом» будет проводиться ежедневно (при наборе групп от 10 до 30 человек) в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00.

Древний город Херсонес Таврический основан греками в V в. до н.э. Город пережил римское присутствие и византийское владычество. После череды разрушений XIII – XIV вв. город приходит в запустение, последние жители покидают его, и свое второе рождение Херсонес обретает уже как памятник археологии.