«Уважаемые туристы, чьи даты путешествия попадают на период с 1 по 15 сентября 2021 года! Забронированные и оплаченные услуги были своевременно оплачены нами Mouzenidis Travel Greece. Однако в июне греческий туроператор официально объявил в СМИ о невозможности оказания услуг по забронированным и подтвержденным заявкам, то есть сообщил о приостановке туроператорской деятельности. В настоящее время мы делаем всё, что в наших силах, для урегулирования сложившейся ситуации, но ввиду вышеизложенных обстоятельств, а также в связи с изменением в расписании полетов, связанных с ограничением количества рейсов в Россию, выполняемых греческой авиакомпанией Ellinair, российский туроператор информирует о необходимости повторного согласования сроков туров по забронированным заявкам, в состав которых входит услуга по авиаперевозке компанией Ellinair», – говорится в письме, копия которого есть в распоряжении портала «Интерфакс-Туризм».

Как пояснил порталу «Интерфакс-Туризм» гендиректор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, теперь у туристов есть два варианта действий – согласиться с переносом тура и урегулированием ситуации в компании или же отказаться от поездки и требовать возврата средств.

«Сначала подается на российского туроператора досудебная претензия, затем, если деньги за тур не возвращаются, то их можно взыскать в судебном порядке», — сказал он.

Мохов подчеркнул, что заявления о прекращении деятельности от российского «Музенидис Трэвел» не было, поэтому на сегодняшний день не будут действовать такие способы финансового обеспечения, как страхование или выплаты из фонда персональной ответственности туроператора.

На прошлой неделе принимающая компания российского туроператора «Музенидис Трэвел» в Греции Mouzenidis Travel Greece продлила приостановку обслуживания туристов в республике до 31 октября. Между тем, еще 17 июня компания предложила своим партнерам-турагентам в России перенос туров, забронированных на даты с 18 по 26 июня, на период с 1 сентября 2021 года или на летний сезон 2022 года.

Как сообщалось, из-за приостановки деятельности Mouzenidis Travel Greece у российских туристов были аннулированы туры почти на миллиард рублей, в основном это путевки, перенесенные с 2020 года. Средства за эти поездки российские компании перевели принимающему туроператору за обслуживание туристов в Греции и не могут их вернуть.

Mouzenidis Group – один из крупнейших туристических холдингов в Греции с 1995 года, принимающий туристов не только из России, но и стран СНГ и Восточной Европы. В него входит сеть отелей (1400), авиакомпания, девелоперская компания, торговый центр, детский лагерь и другие бизнесы. По данным греческих изданий, холдинг лидировал в Греции по числу обслуженных российских туристов.

Основатель и президент холдинга Борис Музенидис умер 27 марта 2021 года в Москве в возрасте 60 лет от остановки сердца, которая стала осложнением коронавируса.