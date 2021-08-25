В ходе акции посетители музея вместе с сотрудниками смогут открыть витрины выставочного проекта "Доисторические миры", рассмотреть экспонаты вблизи, подержать некоторые из них в руках и сделать фотографии с окаменелостями морских обитателей древнейших геологических периодов.

"День открытых витрин" — это своеобразный эксперимент, который проведут в музее впервые. Любой посетитель сможет стать активным участником события: можно будет не только послушать экскурсовода, но и поделиться своими впечатлениями от выставки", — говорится в сообщении.

В последний день работы выставки, 2 сентября, пройдет онлайн-лекция сотрудника Государственного Дарвиновского музея (Москва), популяризатора палеонтологической науки, выпускника кафедры палеонтологии МГУ, хранителя крупнейшей музейной палеонтологической коллекции в России Ярослава Попова. Он выступит по теме "От трилобита до мамонта: палеонтология Сибири". Также слушатели смогут задать вопросы эксперту.

Выставка "Доисторические миры", подготовленная музеем совместно с директором Барнаульской классической школы, автором проекта "Алтай от начала времен" Анной Паутовой, работает в музее с апреля. Посетителям предоставили возможность увидеть около 200 уникальных предметов, свидетельствующих об эволюции живых организмов на Земле. Выставку посетили более шести тысяч человек.