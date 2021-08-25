"Сотрудники транспортной полиции установили, что 32-летний житель Хакасии неоднократно курил табак в туалетной комнате авиалайнера, игнорируя замечания командира воздушного судна о недопустимости нарушения правил поведения на борту", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на борту самолета, прибывшего в Абакан из Москвы. Наряд транспортной полиции задержал правонарушителя и доставил в дежурную часть.

Медицинское освидетельствование показало, что задержанный находился в состоянии легкого алкогольного опьянения, отмечается в пресс-релизе.

В отношении пассажира составлены протоколы по трем статьям КоАП РФ — ст. 6.24 (нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения), а также ч. 6 ст. 11.17 (нарушение правил поведения на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).