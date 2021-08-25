"В 2021 году номинал "Пушкинской карты" будет 3 тысячи рублей, на последующие годы — 5 тысяч рублей. Всего в целом в стране это более 15 млн молодых людей данного возраста, в Московской области — это около 600 тысяч человек", — сказал Дядьков в ходе "круглого стола" комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

Ранее сообщалось, что в программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи "Пушкинская карта" примут участие 47 учреждений культуры Подмосковья.

Афишу мероприятий можно будет найти на портале "Культура.рф" и в приложении "Госуслуги. Культура".

Специальная программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи в возрасте от 14 до 22 лет "Пушкинская карта", в рамках которой молодые люди смогут посещать учреждения культуры, стартует 1 сентября. Предполагается, что каждому участнику программы будет подарена карта номиналом 5 тысяч рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 тысячи рублей.

Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры, всего в программе примут участие 800 учреждений культуры.