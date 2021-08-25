«Мы видим в запуске чартерных программ в разные регионы России инвестиционную возможность, что через 2-3 года раскачается спрос, и наши коллеги-туроператоры тоже обратят внимание не только на Сочи и Крым. Мы планируем продолжать летать на Байкал, охватить Дальний Восток. Сейчас летаем на Сахалин, у нас в планах Приморский край и Камчатка. Нами пока не охвачен Кавказ, я думаю, что кавказские республики сегодня делают огромные усилия по созданию привлекательного имиджа и инвестициям в инфраструктуру. Кавказ – это точно задача на будущий год. Также продолжат летать чартеры на Шерегеш и Алтай», — рассказал он на пресс-конференции в среду.

Говоря о запуске новых чартерных программ в Казань и Тюменскую область, он отметил, что компания предлагает готовые туры от 10 тыс. рублей. «Это перелет, проживание, экскурсии и т.д. Я думаю, что 10 тысяч рублей могут позволить себе абсолютно разные слои населения, это вполне доступная цена», — добавил Демура.

Как сообщалось, 7 сентября авиакомпания «Ямал» начнет выполнять чартерную программу из Москвы в Тюмень, а 13 сентября – в Казань.

Как напомнила глава Ростуризма Зарина Догузова, для повышения доступности для туристов новых направлений в этом году появилась программа субсидирования чартеров в регионы. «Ростуризм субсидирует туроператорам половину стоимости фрахта воздушного судна, которое туроператоры ставят на внутренние направления. В этом году правительство выделило на реализацию программы в рамках нацпроекта 1,2 млрд рублей», — пояснила она.

В свою очередь, Демура подчеркнул, что субсидия (туроператорам за организацию чартеров по России – ИФ) – это уникальный опыт. «Мне кажется, что пандемия дала нам креативные идеи, как можно раскачать внутренний туризм. Но нужно помнить, что этот карт-бланш с открытием границ испарится. Очень важно создать ту базу, при которой наши клиенты будут выбирать внутренний туризм добровольно, а не потому, что какие-то границы закрыты», — заключил он.