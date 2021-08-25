"Запустили на МЦК в тестовом режиме двухэтажный поезд. Он будет ходить до 8 сентября, а потом мы предложим пассажирам проголосовать — нужен такой или нет", — написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр добавил, что если поезд понравится москвичам, то столичные власти выберут производителя таких составов. Как сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, по МЦК начал курсировать единственный в России двухэтажный поезд "Штадлер" из шести вагонов. В сравнении с "Ласточкой" в нем на 70% больше сидячих мест.