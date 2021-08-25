Нарушителем оказался 28-летний житель Магнитогорска, он рассказал, что таким опасным способом возвращался домой с отдыха в Сочи.

"Мужчину, ехавшего на сцепке между двумя последними вагонами, 24 августа заметили в районе станции Кисегач, по прибытии поезда в Чебаркуль, он был снят. Мужчина пояснил, что выехал из Сочи еще 8 августа. При себе у него были сумка с вещами и палатка", — отмечает пресс-служба.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).