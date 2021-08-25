"Пожар, пришедший в "Бузулукский бор", локализован. Потери огромны: огонь уничтожил лес на 14 кварталах на площади 850 га, но реликтовые сосны не пострадали. Выгорели преимущественно искусственные посадки", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, локализация пожара объявлена в 12:10 (11:10 мск). В настоящее время отдельными очагами продолжает тлеть валежник на общей площади 10 га.

Для тушения пожара привлечены 710 человек, 185 единиц техники. Дополнительно задействован самолет Ил-76, три вертолета и три пожарных поезда.

Пожары охватили юго-восток Самарской области 21 августа, когда в результате возгорания в селе Гвардейцы под Самарой после несанкционированного пала сухой растительности огонь перекинулся на национальный парк "Бузулукский бор". Всего огнем на юго-востоке региона пройдено 5 тыс. га, в нацпарке — 700 га. В понедельник площадь пожара удалось уменьшить до 15 га, к вечеру вторника — до 6 га.

Работа пожарных осложнялась сильной жарой — местами воздух раскалялся до 40 градусов.

Пожар в Борском районе удалось локализовать в среду в 12:00 (11:00 мск).

Нацпарк "Бузулукский бор" расположен на территории Самарской и Оренбургской областей, его площадь — 1067,88 кв. м.