"Украинская сторона проинформировала о продлении запрета на полеты "Белавиа" до 30 сентября 2021 года. Это их официальная позиция. В связи с этим продлена приостановка всех рейсов на Украину. Как в дальнейшем будет складываться ситуация мы пока сказать не можем", — сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее в связи с запретом украинских властей на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания была вынуждена отменить полеты на Украину с 26 мая по 25 августа 2021 года.

Страны ЕС, Украина и ряд других государств в конце мая ввели запрет на использование своего воздушного пространства для белорусских авиакомпаний после инцидента с посадкой в Минске самолета Ryanair. "Белавиа" потеряла более двух третей стран-направлений для перевозок пассажиров из-за закрытия рядом стран своего воздушного пространства

23 мая этот лайнер, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании, который оказался ложным. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. На борту рейса Ryanair находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега. Обоих после приземления лайнера задержали белорусские власти.

ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 мая назвал суверенным правом страны задержание Протасевича и Сапеги.

Расследование инцидента ведет Международная организация гражданской авиации (ICAO). В понедельник группа экспертов ICAO по расследованию посадки самолета Ryanair в национальном аэропорту "Минск" прибыла в Белоруссию. Глава Минтранса Белоруссии Алексей Авраменко заявил, что Белоруссия "обеспечит доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента".