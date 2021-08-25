"Не соглашусь с тем, что режим въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию "так страшен". Более того, работа по либерализации визового режима ведется МИД России на постоянной основе", — сказал он в среду в интервью "Интерфаксу", отвечая на просьбы прокомментировать мнение о том, что иностранцам часто сложно получить визу в РФ.

По словам замминистра, "за последнее время реализовано как минимум три законодательные инициативы, направленные на упрощение получения российской визы".

В частности, он напомнил о возможности получить, не выходя из собственного дома, единую электронную визу гражданами 52 иностранных государств.

"Другой новацией является увеличение срока действия туристических виз с одного до шести месяцев и возможность их выдачи на основании подтверждений о бронировании места в гостинице", — сказал Иванов.

"Наконец, в качестве еще одного нововведения на визовом поприще можно отметить возможность выдачи, начиная с 1 сентября, близким родственникам российских граждан (супругам, родителям (усыновителям), детям (усыновленным), супругам детей, полнородным и неполнородным братьям и сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам) многократных частных виз сроком до одного года с разрешенным сроком пребывания в Российской Федерации в течение всего срока действия виз на основании соответствующих письменных заявлений российских граждан без необходимости оформления приглашений в МВД России", — рассказал Иванов.