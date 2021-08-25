"Международный фестиваль уличных театров "Театральный дворик" пройдет на площадках Городского концертного зала и делового квартала Ликерка Лофт", — говорится в сообщении.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой мероприятия будут проходить согласно требованиям Роспотребнадзора.

Первоначально фестиваль "Театральный дворик" планировалось провести 14-18 июля, но организаторы перенесли его на более поздние сроки из-за введения ограничительных мер в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.

В 2020 году фестиваль уличных театров "Театральный дворик" также прошел в течение одного дня во время празднования Дня города. В нем участвовали только российские артисты.

В допандемийном 2019 году в фестивале приняли участие около 500 артистов из шести стран. В течение трех дней было представлено 86 спектаклей, более 100 перформансов, карнавальных шествий, творческих коллабораций и концертов. Площадки фестиваля посетили более 150 тыс. человек.

Тульский фестиваль является вторым по масштабу в России после архангельского. Его продолжительность варьируется от трех до шести дней.