"Большинство из них были ранее размещены на фасадах столичных зданий и успешно прошли процедуру согласования, часть утвержденных граффити нанесена на трансформаторные подстанции", — сказал Бирюков.

Он пояснил, что изображения, которые размещают на фасадах зданий, должны соответствовать определенной тематике. Это могут быть портреты выдающихся личностей, композиции, посвященные историческим событиям, достижениям науки, спорта, искусства.

"С начала года в список согласованных граффити вошли изображения Ржевского мемориала и битвы за Москву, портреты советской летчицы Марины Расковой, писателей Константина Симонова и Ивана Тургенева, актера Василия Ланового", — подчеркнул заммэра.

Бирюков напомнил, что самовольно наносить на столичные здания рекламные рисунки и граффити запрещено.

"Для получения разрешения необходимо получить согласие общего собрания собственников многоквартирного дома, представить дизайн-проект и иные документы, перечень которых и порядок рассмотрения установлены правовым актом правительства Москвы", — уточнил глава комплекса городского хозяйства.

Решение по согласованию граффити принимает межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в Москве.

"В настоящее время в Москве насчитывается около 750 согласованных граффити", — добавил Бирюков.