Он пояснил, что изображения, которые размещают на фасадах зданий, должны соответствовать определенной тематике. Это могут быть портреты выдающихся личностей, композиции, посвященные историческим событиям, достижениям науки, спорта, искусства.
"С начала года в список согласованных граффити вошли изображения Ржевского мемориала и битвы за Москву, портреты советской летчицы Марины Расковой, писателей Константина Симонова и Ивана Тургенева, актера Василия Ланового", — подчеркнул заммэра.
Бирюков напомнил, что самовольно наносить на столичные здания рекламные рисунки и граффити запрещено.
"Для получения разрешения необходимо получить согласие общего собрания собственников многоквартирного дома, представить дизайн-проект и иные документы, перечень которых и порядок рассмотрения установлены правовым актом правительства Москвы", — уточнил глава комплекса городского хозяйства.
Решение по согласованию граффити принимает межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в Москве.
"В настоящее время в Москве насчитывается около 750 согласованных граффити", — добавил Бирюков.