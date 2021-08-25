"Основание древнейшей новгородской крепости было сложено из 12-метровых дубовых бревен", — уточнил собеседник агентства.

Фрагменты укреплений, которые ученые датировали серединой или концом IX века, сохранились благодаря качеству древесины и высокой увлажненности почвы.

Городище, расположенное у истока реки Волхов из озера Ильмень, является уникальным памятником истории. Оно получило название по имени основавшего его легендарного князя Рюрика.

В древности Городище было резиденцией новгородских князей. Его появление считается точкой отсчета 1162-летней истории Великого Новгорода. В 2012 году на Городище установили почти 40-тонный памятный знак "Княжий камень".

В течение последнего столетия на Городище продолжаются раскопки, которые ежегодно дают археологам значительные находки. Благодаря исследованиям ученые установили, как могла выглядеть крепость.

По мнению археолога Ивана Еремеева, варяжская крепость была построена на Волхове в IX веке на месте, где до того находилось укрепление ильменских славян. Военно-торговое скандинавское поселение окружали ров и вал. Высота песчаного вала составляла около шести метров, ширина — около 20. Чтобы песок не осыпался в ров, его помещали в деревянные городни. Венчали вал крепостные сооружения с боевым ходом.