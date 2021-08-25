"Начиная с сентября, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно смогут подать заявку на портале госуслуг. На их счет будут зачислены 3 тыс. рублей, а со следующего года — 5 тыс. рублей. Эти средства они смогут потратить на посещение культурных мероприятий по всей стране", — сказала Рыбкина.

На первом этапе в проекте участвуют 20 учреждений культуры региона — ведущие музеи, театры, филармония, добавила министр.

"Пушкинская карта" — это специальная банковская карта для молодёжи, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счёт таких карт будет направлять государство. Всего в программе примут участие 800 учреждений культуры, а посетить их смогут, как ожидается, около 13 млн человек. Программа начнет работу 1 сентября.