"Работа идет рядом с курганом, на который впоследствии будет установлен монумент. В настоящее время все части памятника уже доставлены на объект. Сборку скульптурной композиции "Александр Невский с дружиной" осуществляют 15 специалистов. Они сваривают между собой и обрабатывают бронзовые элементы. Работа не останавливается, несмотря на сложные погодные условия — в районе Самолвы идут сильные дожди", — говорится в сообщении.

"На земле" скульптурная композиция будет собрана на пять частей, после чего с помощью спецтехники их поднимут на курган для окончательного монтажа.

Памятник — мозаичная композиция, монтаж которой начнется после установки монумента, — будет обращен в сторону Чудского озера.

Параллельно на объекте продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории. В частности, ведется обустройство пешеходных дорожек, создается сопутствующая инфраструктура.

Общая высота монумента превысит 20 метров, 15 из них — высота скульптурной композиции с флаговой группой.

Масштабная скульптурная композиция будет состоять из конных фигур Александра Невского, его брата и воеводы, а также шести спешившихся витязей. Над ними развеваются хоругвь и два флага с ликами святых. Они олицетворяют небесные силы, которые помогали русскому воинству. Внизу — щиты и доспехи поверженного неприятеля. При этом щиты выполнены как чешуя змеи — аллегория на Георгия Победоносца.

Мемориальный комплекс возводится в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского. По решению президента Владимира Путина на реализацию проекта направлено более 110 млн рублей из резервного фонда.

Проект по созданию мемориального комплекса "Александр Невский с дружиной" реализуется Российским военно-историческим обществом совместно с Патриаршим советом по культуре при поддержке министерства обороны РФ и администрации Псковской области. Скульптор Виталий Шанов, архитектор Константин Фомин.

Самолва — деревня в Гдовском районе Псковской области, расположена наиболее близко к месту Ледового побоища, которое обнаружено экспедицией Академии наук СССР в 1950-1960-е годы XX века. В Самолве создан частный музей Ледового побоища, который работает с 2017 года.