"Основная цель реконструкции — обезопасить уникальный лес от нерадивых посетителей и сохранить его. Мы сделаем так, что турист сможет любоваться этим творением природы, но не посягать на его уязвимую экологию. Мы не допустим, чтобы после каждого туристического сезона у нас погибали удивительные сосны от неуемной любви к ним мастеров лазания по деревьям ради редкого селфи", — сказала Большакова.

В планах — демонтаж деревянных настилов и ограждений, обустройство на протяжении 1,2 км инновационного покрытия шириной 2 метра с максимальным сохранением существующего рельефа, создание удобной системы навигации, фотозон и расширение трассы маршрута.

Обновленная экологическая тропа станет доступной, в том числе, для посетителей на колясках и с колясками. Она будет полностью готова к турсезону 2022 года, добавила собеседница агентства.

В начале этого лета директор нацпарка Анатолий Калина говорил "Интерфаксу", что серьезно обеспокоен безответственным отношением некоторых посетителей к туристическим достопримечательностям.

"В огромном потоке посетителей косы нередко находятся индивидуумы, которые наплевательски относятся к природе нацпарка. Последний пример тому — гибель одного из деревьев в "Танцующем лесу", который является уникальным явлением природы и местом паломничества. Неуемное стремление обнять дерево и залезть на него, сделать селфи постепенно приводит к их гибели. И это несмотря на то, что на данном маршруте есть баннеры с запретом на такую "любовь" к природе", — рассказал Калина.

По его словам, почти каждый год и без того немногочисленный "Танцующий лес" теряет своих зеленых питомцев. С таким безответственным отношением посетителей он может через некоторое время вообще погибнуть полностью.

"В ближайшее время нацпарк закроет этот маршрут для принятия кардинальных мер. Прежде всего, будет создана более эффективная защита деревьев от посетителей, реконструированы дорожки. Надеемся, что посетители, видя обновлённый маршрут, будут вести себя на нем более ответственно и сдержаннее, понимая, что экология и природа Куршской косы весьма уязвимы",- заключил Калина.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.