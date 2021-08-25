«Обыкновенная туристическая виза выдается на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в РФ в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, либо о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей», — говорится в тексте закона.

Прежде обыкновенная туристическая виза выдавалась иностранным гражданам на срок до одного месяца или по принципу взаимности – на срок до шести месяцев.