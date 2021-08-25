По данным издания, письмо главы ФАС является ответом на поручение Белоусова от 27 июля принять решения по предложениям РЖД. Кроме этого, аналогичное поручение получили Минэкономразвития, Минтранс и Минфин.

Представитель РЖД отказался комментировать межведомственную переписку. "Однако считаем, что любые изменения в части регулирования пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в плацкартных и общих вагонах должны быть направлены на безусловное сохранение их доступности для населения", — сообщили РБК в пресс-службе РЖД. Представитель Белоусова от комментариев изданию отказался.