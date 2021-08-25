"Такие меры приняты по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова, чтобы улучшить ситуацию с авиационным сообщением внутри полуострова. Сейчас на авиалинии Камчатки приходится пиковая нагрузка в связи с возвращением жителей из отпусков и приближающимся началом учебного года. При этом погода за последнюю неделю не позволяла совершать перелёты по нескольким направлениям", — говорится в сообщении.

Ситуацию осложняет приостановка действия лицензии компании "Витязь-Аэро", которую сейчас проверяет комиссия Росавиации, отмечает губернатор. По итогам проверки комиссия выдаст авиакомпании рекомендации по обеспечению полной безопасности пассажиров на маршрутах и объявит о возможных сроках возобновления перелётов.

"К сожалению, свои коррективы вносит и погода. Несколько дней на прошлой неделе аэропорты Тиличиков и Оссоры не работали по объективным причинам. Чтобы максимально быстро сократить очередь на авиаперелёты по полуострову, с аэропортами Камчатки была достигнута договорённость о работе в выходные дни. Кроме того, в расписание внесены дополнительные рейсы в Тиличики и Оссору. Это позволит разгрузить очередь", — цитирует пресс-служба главу региона.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем возобновить регулярное авиасообщение с нашими северными районами", — добавил Солодов.

По поручению губернатора мэры районов проводят работу на местах по минимизации неудобств для тех, кто вынужден оставаться в аэропортах длительное время. В частности, сегодня обеспечат горячим питанием пассажиров, которые задержались в Тиличиках, сообщает пресс-служба.

Она напоминает, что решением Росавиации 13 августа введён временный запрет на пассажирские перевозки для компании "Витязь-Аэро". "Правительство Камчатского края находится в тесном взаимодействии с ведомством, чтобы замечания комиссии как можно быстрее были исправлены, и авиакомпания могла их оперативно устранить и претендовать на возобновление полётов", — сообщает пресс-служба.