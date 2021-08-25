"Вертолет Комсомольского авиазавода обнаружил их с воздуха. Люди сообщили, что с ними все в порядке, в помощи не нуждаются", — сказали в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на прокуратуру края сообщалось, что во время сплава на байдарках по реке Горин Солнечного района Хабаровского края пропали трое взрослых и ребенок 2009 года рождения. По информации прокуратуры, группа не зарегистрирована в качестве туристической. Туристы не выходили на связь с 22 августа. Были организованы поиски, которые вели сотрудники полиции.