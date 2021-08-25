"В 08:00 с аэропорта города Махачкалы вылетел борт Ми-8 МЧС России на поиски двух мужчин — туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, которых унесло рекой в Гунибском районе", — говорится в сообщении.

Также продолжаются поиски женщины, 1969 года рождения, ее сына, 2001 года рождения, которых вместе с легковушкой "ВАЗ-2107" унесло селевым потоком в Левашинском районе, и еще оного мужчины. Последнего унесло селем в его автомобиле "Газель". Машину нашли в 300 метрах от моста в селе Куппа того же района.

"К поискам приступила с 7:00 общая группировка в составе спасателей Дагестанского поисково-спасательного отряда и МЧС Дагестана, в том числе кинологического расчёта и с применением беспилотных воздушных средств, а также с участием сотрудников полиции и местного населения", — сообщили в МЧС.

Как сообщалось, третьи сутки в Дагестане сотни волонтеров и десятки спасателей ищут унесенных селевыми потоками и рекой двух туристов и трех местных жителей.