"По результатам работ 20 августа был составлен ортофотоплан и 3D модель рельефа района обвала и подпрудного озера. Определена площадь озера (4 тыс. 650 квадратных метров), место на склоне, где произошел обвал. Важно! На склоне еще остались большие блоки горных пород. Их размеры 20-30 метров. Они имеют все шансы обвалиться на дно каньона", — написал ученый на своей странице в Инстаграм в среду.

По его словам, обследование проводилось с помощью дрона. Ученые продолжают наблюдать за ситуацией на вулкане.

Как сообщалось, в ночь на 18 августа на вулкане Мутновский сошел крупный селевой поток. Посещение вулкана для туристов запретили в целях безопасности.

"Сель создал большую заводь — озеро, инспекторы природного парка подтверждают, что ситуация серьезная: существуют высокие риски, что запруду прорвет и весь накопленный объем воды затопит ущелье, по которому проходит туристическая тропа, ведущая в кратер вулкана", — сообщал ранее министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.

Вулкан Мутновский (2322 м над уровнем моря) находится в 80 км к югу от Петропавловска-Камчатского.