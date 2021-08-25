"Мы хотим создать туристический кластер на базе мемориального комплекса "Курская Дуга", который бы объединил все события битвы на Курской дуге. Будет объявлен международный архитектурный конкурс на создание художественной концепции данной площадки и проекта памятника основного монумента. Планируем его реализацию к 80-летию победы в Курской битве в 2023 году", — сказал Старовойт.
Кроме того, глава региона предложил представителям Минкультуры войти в состав организационного комитета по созданию нового мемориального комплекса.
"Безусловно, Минкультуры России возьмется за эту работу. Готовы оказывать необходимое содействие и принимать непосредственное участие в реализации данной инициативы", — отметила Любимова.
Также губернатор доложил о ходе подготовки к 1000-летию Курска, которое будет отмечаться в 2032 году. В план уже внесено более 160 мероприятий, многие из которых коснутся реновации существующих объектов культуры и строительства новых зданий.
Так, в 2022 году начнутся работы по реконструкции здания для размещения областного краеведческого музея. Кроме того, планируется строительство нового здания для Курского государственного театра кукол.
"Курская Дуга" — мемориальный комплекс, расположенный в Курске. Его открытие состоялось к 55-летию Курской битвы 5 июля 1998 года. В мемориальный комплекс входят Триумфальная арка, храм Георгия Победоносца, памятник Георгию Жукову, братская могила и Аллея военной техники.