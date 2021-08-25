Об этом губернатор Роман Старовойт рассказал министру культуры РФ Ольге Любимовой на встрече накануне.

"Мы хотим создать туристический кластер на базе мемориального комплекса "Курская Дуга", который бы объединил все события битвы на Курской дуге. Будет объявлен международный архитектурный конкурс на создание художественной концепции данной площадки и проекта памятника основного монумента. Планируем его реализацию к 80-летию победы в Курской битве в 2023 году", — сказал Старовойт.

Кроме того, глава региона предложил представителям Минкультуры войти в состав организационного комитета по созданию нового мемориального комплекса.

"Безусловно, Минкультуры России возьмется за эту работу. Готовы оказывать необходимое содействие и принимать непосредственное участие в реализации данной инициативы", — отметила Любимова.

Также губернатор доложил о ходе подготовки к 1000-летию Курска, которое будет отмечаться в 2032 году. В план уже внесено более 160 мероприятий, многие из которых коснутся реновации существующих объектов культуры и строительства новых зданий.

Так, в 2022 году начнутся работы по реконструкции здания для размещения областного краеведческого музея. Кроме того, планируется строительство нового здания для Курского государственного театра кукол.

"Курская Дуга" — мемориальный комплекс, расположенный в Курске. Его открытие состоялось к 55-летию Курской битвы 5 июля 1998 года. В мемориальный комплекс входят Триумфальная арка, храм Георгия Победоносца, памятник Георгию Жукову, братская могила и Аллея военной техники.