"В сентябре стартует совместный проект комитета по туризму Подмосковья и научно-методического центра регионального министерства культуры по обучению сотрудников отелей основам организации ознакомления туристов с экскурсионными объектами региона", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что заявки на обучение принимались с 19 июля по 20 августа.

"От сотрудников коллективных средств размещения была подана 61 заявка и более 180 заявок от сотрудников администраций муниципалитетов и туристско-информационных центров", — уточнили в пресс-службе комитета.

Обучение будет проводиться по специально разработанной программе. В нее войдут необходимые знания о том, какие достопримечательности, места культурного отдыха расположены в регионе, а также в шаговой доступности от гостиницы.

В Московской области находится 900 коллективных средств размещения. Свыше 650 подмосковных гостиниц получили классификацию с 2016 года.