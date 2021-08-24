Так, авиакомпания Smartavia будет выполнять рейсы в Сочи и Калининград, Nordwind — в Казань и Нижний Новгород, Red Wings — в Челябинск. Ранее эти рейсы осуществлялись только в летнее время.

Кроме того, авиакомпания "Северсталь" добавит второй рейс в неделю по направлению Мурманск-Архангельск.

В аэропорту "Мурманска" отметили, что в осенне-зимнем расписании сохранятся рейсы Мурманск — Москва, которые выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", Smartavia и S7, и рейсы Мурманск — Санкт-Петербург авиакомпаний "Россия" и Smartavia.

Пассажиропоток аэропорта "Мурманск" в первом полугодии 2021 года составил 617,3 тыс. человек. По итогам 2020 года аэропорт обслужил 899,9 тыс. человек, снизив пассажиропоток по сравнению с 2019 годом на 12,6%.