Во вторник власти Макао смягчили ограничения на посещение города туристами из китайской провинции Гуандун, откуда шел основной поток посетителей. Сейчас для въезда в Макао туристам из этого региона необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный за 7 дней до поездки. Ранее тест должен был быть сделан за 48 часов.

Решение об этом было принято после того, как в понедельник в Китае впервые с июля не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ежедневная валовая выручка от казино в Макао в последние недели демонстрирует сильный рост. На пошлой неделе этот показатель вырос на 55% по сравнению с предыдущей, сообщила брокерская компания Sanford C. Bernstein.

Котировки акций SJM Holdings выросли на 12,2%, до 6,6 гонконгских доллара, Wynn Macau — на 10,8% (8,56 гонконгских доллара), Sands China — на 9,3% (24,1 гонконгских доллара).

Тем не менее, пока капитализация каждой из этих трех компаний остается ниже уровня начала года на 20%.