Количество иностранных туристов в первом полугодии снизилось на 58,7%, до 111,6 тыс., а количество местных туристов – на 3,8% и составило 503,7 тыс.

Во втором квартале этого года гостиничный бизнес обслужил 492,7 тыс. туристов, что на 75,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года, из них 73,1 тыс. – иностранные туристы, которых стало на 55,5% больше.

В гостиницах, гостевых домах и мотелях во втором квартале остановилось 492,7 тыс. туристов, что на 75,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Иностранных туристов в отелях было 71,3 тыс., на 55,5% больше, чем в апреле-июне 2020 года.

Больше всего туристов во втором квартале прибыло из Украины — 10,3 тыс. (16,1% от общего турпотока), а также из соседних стран (Белоруссии, Латвии, Польши и России) — 24 тыс. (37,6%). Количество туристов из ЕС выросло на 52,1%, до 30,8 тыс.