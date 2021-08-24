"Продолжаются поиски двоих туристов и еще троих местных жителей (мужчина и мать с сыном), унесенных рекой и селевыми потоками в Гунибском и Левашинском районах республики. К поискам подключились десятки сотрудников МЧС и сотни добровольцев из числа местных жителей", — говорится в пресс-релизе.

В свою очередь пресс-служба регионального Минтуризма сообщает, что выведенных из Карадахской теснины туристов разместили в лагерях.

"По последней информации, в Шамильском районе в лагере "Каскад" размещены две женщины, один мужчина и трое детей прибывшие в республику из Московской области. Группа туристов из девяти девушек и трех парней размещена в селе Гуниб. Они прибыли из города Санкт-Петербург. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего было эвакуировано из Карадахской теснины 34 туриста, все они сейчас в безопасности.

"Еще двоих мужчин из Москвы и Санкт-Петербурга унесло рекой. Их поиски продолжаются", — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в результате обильных дождей в Гунибском районе Дагестана рекой унесло двоих туристов. Кроме того, в Лекашинском районе Дагестана селевой поток унес автомобиль "ВАЗ-2107", в котором находились женщина и сын. Еще одного мужчину, водителя "ГАЗели", также унесло селевым потоком. Машину нашли, а водителя — нет.

Прокуратурой Дагестана проводится проверка.