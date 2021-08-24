"Конкурс традиционно проводится в ноябре — с 4 по 7 число. Будет проводиться в пятый раз. Проходит в рамках фестиваля "Серебряный Бабр", и это все еще проходит в рамках Байкальского ювелирного салона в "Сибэкспоцентре", — сказал Константинов.

Событие в этом году впервые поддержано президентским грантом. Его размер составляет около 3,5 млн рублей, добавил руководитель музейной и выставочной деятельности ассоциации Александр Белобородов.

По его словам, ожидается, что участниками конкурса станут около 50 мастеров из России, Канады, Китая, Монголии и стран Ближнего зарубежья.

В конкурсе предусмотрено до восьми номинаций по камнерезному и ювелирному мастерству в двух возрастных категориях: до 35 лет и старше.

"В этом году благодаря президентскому гранту мы можем наградить 10 человек на усмотрение жюри денежным призом каждому по 31 тыс. рублей. Эта сумма эквивалентна минимальному набору камнереза. Это мы специально, чтобы стимулировать молодежь", — сказал Белобородов.

Призы от партнеров мероприятия предусмотрены для победителей в "старшей" группе.

Мастер, чья работа будет признана лучшей в конкурсе, ждет гран-при — статуэтка бабра, выполненная из серебра.

Белобородов добавил, что в этом году планируется впервые провести конкурс среди скульпторов, работающих с бронзой. Это будет экспериментальная площадка. Призом для победителя станет бронзовая статуэтка бабра.

В состав жюри традиционно входят только не местные эксперты — "чтобы не было предвзятости". В этом году в него приглашены в том числе представители Государственного Эрмитажа и Гохрана, геммолог из Прибалтики.

В рамках фестиваля пройдут творческие встречи, мастер-классы и лекции. Планируется участие порядка 17 экспертов.

Руководитель департамента внешних связей ОАО "Сибэкспоцентр" Наталья Заморёнова сообщила, что все мероприятия деловой программы фестиваля будут открытыми.

"У подрастающего поколения, и у наших местных мастеров есть возможность повысить квалификацию, познакомиться с работами", — сказала Заморёнова.

Организаторы ожидают, что фестиваль посетят до 7-7,5 тыс. человек, как в предыдущие годы.

Главный советник отдела по связям с общественностью управления губернатора и правительства региона по связям с общественностью и национальным отношениям Татьяна Исаева отметила, что "Серебряный Бабр" является одной из визитных карточек Иркутской области.

По информации ассоциации, Иркутск — один из трех камнерезных центров России, после Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В области насчитывается около 50 мастеров-камнерезов.