"ОАЭ в свое время стали вынужденной альтернативой египетским направлениям. По информации некоторых туроператоров, продажи туров в ОАЭ в бюджетном и среднем сегментах из-за возвращения курортного Египта на данном этапе несколько затормозились", — рассказала она.

Ломидзе пояснила, что бюджетные туристы с высокой долей вероятности вернутся в Египет, оставив ОАЭ их целевую аудиторию с достатком выше среднего.

Между тем, она отметила, что выносить вердикт по конкуренции между ОАЭ и Египтом преждевременно, поскольку на обоих направлениях туроператорам еще не разрешили формировать собственные чартерные программы.

По словам Ломидзе, определенные надежды у туроператоров связаны с возможным появлением в зимнем сезоне чартерных программ в ОАЭ, поскольку туры в страну на регулярных рейсах не так популярны у туристов со средним доходом.

Она добавила, что по мнению туроператоров возвращение прямых регулярных рейсов на курорты Египта не повлияет на ценообразование отелей ОАЭ: снижения цен на предстоящий зимний сезон компании не ждут. Кроме того, из-за проведения в октябре в Дубае всемирной выставки "Экспо-2020" многие отели эмирата повысили цены.

Как отметили в АТОР, туры в ОАЭ выходят в среднем на 25-30% дороже, чем в Египет.