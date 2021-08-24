"24 августа в Сергиевом Посаде состоится презентация памятника автору русской матрешки Василию Звездочкину. Его планируют установить в 2022 году в Сергиевом Посаде, где известный русский токарь трудился с 1905 года", — говорится в сообщении.

Скульптором станет Сергей Серёжин, мастерская которого находится в Сергиевом Посаде.

Интерактивный памятник в человеческий рост будет изображать похожего на Звездочкина токаря, который на станке изготавливает матрешку. Колесо от токарного станка сможет покрутить любой желающий.

Открытие памятника приурочат к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов.