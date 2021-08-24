"В первый рейс поезд отправится из Бреста 1 сентября в 18:23 и прибудет в столицу Российской Федерации в 9:23 следующих суток. Из Москвы поезд будет отправляться со 2 сентября в 23:30 и прибывать в Брест в 14:46 следующих суток", — говорится в сообщении.

В БЖД обращают внимание, что проезд поездами, курсирующими в сообщении с Россией, предусмотрен только для граждан Белоруссии и РФ.

Граждане республики, следующие в РФ железнодорожным транспортом, обязаны подтвердить наличие отрицательного результата лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы, с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", а также соблюдать масочный режим при нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах.

В настоящее время между Белоруссией и РФ организовано курсирование 13 пар международных пассажирских поездов по следующим направлениям: Минск — Москва, Минск — Адлер, Брест — Москва, Брест/Минск — Санкт-Петербург, Гомель — Москва, Полоцк — Москва, Гомель — Санкт-Петербург, Калининград — Москва, Калининград — Санкт-Петербург, Калининград — Адлер.