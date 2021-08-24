"Инфекционные заболевания дыхательных путей (13,9%), травмы (13,5%) и желудочно-кишечные инфекции (5,9%) стали самыми частыми причинами обращения россиян к врачам во время отпусков с начала лета. Кроме того, много обращений поступает в связи со стоматологическими проблемами (4,9%) и болезнями ушей (4,4%)", — рассказали в пресс-службе СК "АльфаСтрахование".

Как сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" директор проектов СК "Сбербанк страхование" Елена Кошелева, наиболее распространенными причинами обращений в начале лета были вирусные и бактериальные инфекции, а также травмы.

Похожая ситуация и в страховой компании "Согласие". Там доля обращений туристов за медицинской помощью в связи с простудными заболеваниями составляет 70%, с гастроэнтеритом – 20%. Также зафиксированы обращения с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы (3%), травмами (2%).

Как отметили страховщики, этим летом наблюдалось незначительное число обращений за медицинской помощью из-за заражения коронавирусом. По мнению экспертов, на ситуацию позитивно влияет вакцинация туристов и их внимательность к своему здоровью.

"Число туристов, которые обращались за медицинской помощью в связи с коронавирусной инфекцией, было незначительным в общей массе выехавших на отдых россиян", — сказали в "Согласии".

По данным "АльфаСтрахования", чаще всего путешественники этим летом болели коронавирусом во время отдыха в России, на втором месте – Кипр.

Страховщики сообщили, что чаще всего медицинская помощь требовалась туристам, отдыхающим в России и Турции.

В СК "Согласие" 95% обращений в июне-августе было от туристов из Турции. Остальные 5% пришлись на Россию, Кипр, Грецию, ОАЭ и Египет. В свою очередь, в "АльфаСтраховании" большинство заболевших во время летнего отпуска отдыхали на территории России (27%). На втором месте оказалась Турция (17,9%). Также в первую пятерку попали Кипр (7,6%), Грузия (4,4%) и Болгария (4,1%).