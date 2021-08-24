В рамках гастрокэмпа пять российских шеф-поваров и бариста создадут эксклюзивные рецепты блюд, десертов и напитков, приготовленных из местных продуктов. Для Калуги это пока первый подобный опыт.

"Калуга при всех исторических достоинствах не имеет большого кулинарного наследия, кроме блюда "Калужское тесто". Этого, конечно, мало для развития гастрономического туризма. После встречи с губернатором Владиславом Шапшой было принято решение, что мы беремся за эту проблему комплексно. Первым шагом стала организация гастрокэмпа", — пояснил руководитель проекта, президент Международного эногастрономического центра, председатель комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман.

По его словам, это пилотный проект и в целом для России. В случае успешного завершения этот опыт может быть применен и в других регионах.

Шеф-повара Антон Сальников (Москва), Рашид Рахманов (Санкт-Петербург), Елена Баклашова (Москва), Михаил Поздняков и Павел Божко (Калуга), тренер бариста Елизавета Барышникова (Москва) уже посетили свыше десяти фермерских хозяйств Калужской области, побывали на экскурсии, чтобы лучше узнать регион. Теперь им предстоит разработать уникальные блюда и напитки, которые затем освоят калужские рестораторы.

На 26 августа назначена контрольная дегустация, а 27-го новое меню оценят представители власти, общественности и СМИ. После этого его авторы передадут калужскому региону всю рецептуру для последующего использования в заведениях общественного питания.