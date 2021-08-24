По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток из России вырос почти на 80%. Второе место по числу туристов заняла Германия (1,26 млн). Тройку лидеров замыкает Украина, откуда приехали 1,1 млн путешественников. За ней следует Болгария (488,9 тыс.), замыкает первую пятерку Иран (431,6 тыс. туристов).

Согласно статистике, в июле Турцию посетили 4,36 млн иностранных туристов, из них больше всего россиян – 807,7 тыс. Второе место заняла Германия (744,4 тыс.), третье – Украина (345 тыс.). Далее следует Франция, откуда прибыли 189,3 тыс. туристов. Замыкают первую пятерку Нидерланды (185,9 тыс.).

Общее число иностранных туристов, посетивших Турцию с января по июль, составило 10,1 млн, это на 46% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Наибольшей популярностью у путешественников пользовались Стамбул (3,85 млн), провинции Анталья (3,25 млн), Эдирне (1,2 млн), Мугла (395,9 тыс.) и Измир (273,86 тыс.).